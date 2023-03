Lance Reddick er død

HQ

Det er lett å glemme på grunn av hvordan han ser ut og hvor mange prosjekter han gjør hvert år, men Lance Reddick ble født i 1962. Det gjør det desto mer imponerende at vi får se ham i John Wick: Chapter 4 neste uke. Dessverre vil det være en av de siste gangene vi noensinne får oppleve han

For Deadline kan bekrefte ryktene som startet for noen timer siden: Lance Reddick har dødd av naturlige årsaker. Dette betyr at den ekstremt talentfulle skuespilleren kjent for elskede filmer, show og spill som John Wick, Destiny, Horizon Forbidden West, The Wire, Fringe, Lost, Oz og så mye mer døde bare 60 år gammel.

Hvil i fred, Mr. Reddick. Vi ser frem til å se og høre deg en siste gang i John Wick: Chapter 4, oppfølgeren til Horizon Forbidden West og Hellboy: Web of Wyrd.