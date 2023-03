Lance Reddick vil være med i fremtidig Destiny 2-innhold

HQ

De fleste ble sjokkerte over å høre om den plutselige og sjokkerende bortgangen til Lance Reddick. Skuespilleren, som døde i en alder av 60 år i sitt hjem, har siden dukket opp i John Wick: Chapter 4, og har en fortsatt tilstedeværelse i Destiny 2. Siden Reddicks rolle i sistnevnte er ganske fremtredende og langvarig har fansen lurt på hva som vil skje med Commander Zavala fremover, og ifølge et nylig blogginnlegg fra utvikleren kan vi forvente mer fra Reddick i fremtiden.

Som en del av en hyllest dedikert til den avdøde skuespilleren avsluttet Bungie med: "For nå vil vi hedre hans tilstedeværelse gjennom hans forestillinger som ennå ikke er kommet i spillet, og i minnene som vil vare oss livet ut. Vi er dypt triste over hans bortgang, men så takknemlige for tiden vi tilbrakte sammen, og våre tanker er med hans venner og kjære."

Siden Destiny 2 er et live servicespill har Bungie sannsynligvis allerede planlagt mange sesonger med fortelling og innhold på forhånd, og dette betyr at Reddick allerede har spilt inn dialoger for å forberede seg på hvor fremtiden til Destiny 2 vil være på vei når vi kommer til The Final Shape-utvidelse og muligens utover det.