Landslagspausen i mars 2025: datoer og hvilke konkurranser som finner sted

Etter all spenningen fra åttedelsfinalene i Champions League, Europa League og Conference League, er den første landslagspausen i 2025 rett rundt hjørnet. Etter neste helg forlater fotballspillerne klubbene sine og slutter seg til landslagene sine for flere konkurranser, inkludert to kamper til i den lange CONMEBOL VM-kvalifiseringen (som startet i 2023 og avsluttes i september 2025) samt kvartfinalene i UEFA Nations League, blandet med UEFA World Cup-kvalifiseringen.

De mest spennende kampene vil trolig finne sted i Europa: Kvartfinalene i Nations League spilles 20. mars (returoppgjøret) og 23. mars (returoppgjøret) mellom følgende lag.

Kvartfinaler i UEFA Nations League



Nederland - Spania



Kroatia - Frankrike



Danmark - Portugal



Italia - Tyskland



Semifinalene finner sted 4. og 5. juni. Vinneren av Nederland mot Spania møter enten Kroatia eller Frankrike, og vinneren av Italia mot Tyskland møter enten Danmark eller Portugal. Finalen følger kort tid etter, den 8. juni.

Kvalifiseringskamper til UEFA World Cup 2026

Samtidig med Nations League-kvartfinalene starter kvalifiseringskampene til UEFA World Cup 2026 for noen grupper (H-L), som inkluderer lag som England (mot Albania 21. mars, og mot Latvia 24. mars).

Kvalifiseringsprosessen består av et gruppespill med 12 grupper, med fire eller fem kamper (noen grupper har fire nasjoner, andre har fem), mellom mars (grupper med fem nasjoner) eller september (grupper med fire nasjoner) og november 2025. Vinnerne av hver gruppe kvalifiserer seg til VM i 2026, mens nummer to går videre til sluttspillet som spilles i 2026.

CONMEBOL-kvalifiseringskamper til VM 2026

Mange av de beste spillerne i klubbene i Europa vil returnere til sine land i Sør-Amerika for å spille kampdag 13 og 14 (8 av 18) i kvalifiseringskampene til CONMEBOL World Cup 2026. Disse kampene vil finne sted 20. mars og 25. mars, og vil inkludere kamper som Urugay mot Argentina eller Argentina mot Brasil (med Neymars etterlengtede retur).