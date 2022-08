Lanseres Call of Duty: Warzone 2 den 16. november?

Tidligere denne måneden kunngjorde Activision at de vil avsløre langt mer om Call of Duty: Modern Warfare II sin multiplayer i tillegg til å endelig vise oss både Call of Duty: Warzone Mobile og Call of Duty: Warzone 2 i den såkalte Call of Duty Next-sendingen 15. september. Dessverre for dem fortsetter tilsynelatende utviklerstudioene å lekke som noen siler.

Et bilde av det som visstnok skal være interne Activision-dokumenter har nemlig funnet sin vei på Reddit hevder nemlig at Call of Duty: Warzone 2 vil lanseres den 16. november, noe som ville vært en passende dato. Slik får vi omtrent tre uker med Call of Duty: Modern Warfare II først, samtidig som at samarbeidspartnerne i PlayStation får rette alt rampelyset mot God of War: Ragnarök uken før.

Dokumentet hevder blant annet også at Diablo IV skal vises frem på The Game Awards i desember før det blir mulig å forhåndsbestille samme dag, så Activision Blizzard ønsker tydeligvis å avslutte 2022 med stil og brak.