Lanseringen av «The Guild: Europa 1410» i Early Access er utsatt

Hvis du hadde håpet å kunne kaste deg ut i Ashborne Games' « The Guild: Europa 1410 neste uke, har vi dessverre dårlige nyheter. Utvikleren har besluttet å utsette Early Access-lanseringen av prosjektet, fra 16. juli til en ubestemt dato en gang i september.

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Dette ble bekreftet i et blogginnlegg på Steam, der Ashborne forklarer: «I lys av tilbakemeldingene vi har mottatt på demoen vår, har vi besluttet å flytte lanseringsdatoen for Early Access, som opprinnelig var satt til 16. juli, til september i år. Vi vil bruke den ekstra tiden til å videreutvikle spillet og ta hensyn til tilbakemeldingene vi har mottatt fra fellesskapet, for å gi dere en hyggelig Early Access-opplevelse helt fra starten av.»

Den ekstra utviklingstiden brukes til å innarbeide noen endringer i spillet, ikke minst et nytt byområde som fungerer som en veiledning, forbedringer av brukergrensesnittet for å forbedre spillopplevelsen, flere og forbedrede animasjoner for å skildre arbeidernes aktiviteter, samt støtte for enda flere språk, hvorav noen vil være kun tekst, mens andre vil inkludere stemmelegging.

Ashborne legger til: «Vi vet at det har vært stor spenning og nysgjerrighet rundt vår Early Access-lansering. Men ikke fortvil – mens vi tar oss tid til å gjøre ytterligere forbedringer for spillets Early Access-utgivelse, kan du se noen av disse tilleggene i en kommende oppdatering til demoen av The Guild – Europa 1410.»

Utvikleren påpeker også at denne forsinkelsen ikke vil påvirke tidsplanen for fremtidig innhold og støtte for spillet, og lover «vi vil fortsatt legge til flerspiller, flere kart og yrker, samt dypere mekanikker knyttet til økonomi, politikk og din dynasti fremover. Vi vil forklare alt dette mer detaljert i vår veikart før Early Access-utgivelsen, så vi håper dere følger med!»

Hadde du tenkt å sjekke ut « The Guild: Europa 1410 neste uke før denne forsinkelsesoppdateringen?