Lara Croft er nå tilgjengelig for spilling i Dead by Daylight

Nå har Lara Croft vært spillbar på Dead by Daylights testservere i et par uker. Fra og med i dag kan imidlertid hvem som helst spille som henne, forutsatt at du kjøper Tomb Raider-kapitlet som slippes samtidig. Som vanlig, når en ny overlevende eller morder slippes til spillet, tar Lara med seg tre unike evner som andre overlevende deretter kan lære og bruke. Hennes evner er som følger :

Finesse

Når du er frisk, aktiveres finesse. Øker hvelvhastigheten din for et raskt hvelv med +20 %. Finesse har en nedkjølingsperiode på 40/35/30 sekunder etter at du har utført et hurtighvelv.

Herdet

Etter at du har låst opp en kiste og enten velsignet eller renset et totem, aktiveres herdet. Undertrykker trangen til å skrike uansett årsak, og får i stedet auraen til morderen til å åpenbare seg for deg i 3/4/5 sekunder.

Spesialist

Hver gang du låser opp eller roter gjennom en kiste, får spesialisten +1 symbol, opp til maksimalt 6 symboler. Hvis du lykkes med en stor reparasjonstest mens du reparerer en generator, bruker du opp alle tokens. Reduserer permanent kravet til reparasjonsladninger for den generatoren med 2/3/4 ladninger per token, opp til maksimalt 12/18/24 ladninger.

Du finner traileren nedenfor og alle detaljer om utgivelsen her!