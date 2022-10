Lara Croft Go- og Hitman Go-skaperne endrer navn

HQ

Tiden flyr, så det har faktisk gått fem måneder siden Square Enix solgte utviklerne av Tomb Raider, Marvel's Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Marvel's Guardians of the Galaxy, Hitman GO, Deus Ex GO og mer. Nå ser vi en av de mest åpenbare følgene av dette.

Square Enix Montreal, altså utviklerne av blant annet Lara Croft GO og Hitman GO kan GamesIndustry.biz avsløre at de endrer navn til Studio Onoma. Som vanlig finnes det en småkomplisert grunn til det nye navnet. I dette tilfellet kan det greske ordet onoma oversettes til navn, og for å sitere utviklerne selv:

"(...)og navn byr på uendelige muligheter.

Navn puster nytt liv i gjenstander, personer og konsepter; bring dem til verden - ekte eller fiktive. Det er starten på en ny opplevelse, en invitasjon til å dra på en ny reise. Som spillskapere lager vi nye opplevelser og stier. Navn former identiteter. Når vi spiller kan vi være hvem som helst og gå hvor som helst. Som spillskapere er vi investorer av nye verdener . nye muligheter."

Vi får se om dette betyr noen endringer av hvilke typer spill vi kan se fra dem fremover, eller om dette i hovedsak bare er for å gjøre det klart at studioet nå eies av Embracer.