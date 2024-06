Lara Croft kommer til Dead by Daylight

HQ

Tomb Raider Behaviour og Behaviour Interactive slår seg sammen og samarbeider for å bringe tidenes mest ikoniske videospillkarakter til Dead by Daylight. Lara Croft debuterer i det asymmetriske skrekkspillet om et par uker, der hun skal teste sine overlevelsesevner på en måte hun aldri har gjort før.

Når det gjelder hvordan Lara vil spille i skrekkspillet, har hennes evner blitt skissert i de siste oppdateringsnotatene, hvor det avsløres at hun vil kunne bevege seg raskere når hun blir skadet, avsløre morderens aura og til og med redusere kostnadene for generatorfremgang. Lara debuterer i spillet 16. juli 2024.

Tomb Raider legger til, "I Laras tilfelle føltes det passende å ønske velkommen til en legendarisk karakter som legemliggjør ånden av overlevelsesinstinkt. Hennes egne erfaringer har vært fulle av brutale møter, som har drevet henne til randen og tilbake igjen. Lara har danset med døden den ene gangen etter den andre, men har likevel holdt ut med urokkelig besluttsomhet. Fra kampen mot stormvakter på den forbannede øya Yamatai til Baba Yagas marerittaktige hallusinasjoner i Den onde dalen, viser Lara Croft at hun møter hver utfordring med en overlevendes besluttsomhet.

"Og selv om hun har stått overfor det overnaturlige, er det ingenting som kan forberede henne på det hun skal oppleve i The Fog."

Kommer du til å se Lara Croft på Dead by Daylight?