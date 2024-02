Lara Crofts utseende kan endre seg i det neste Tomb Raider.

HQ

I forrige uke fikk vi et førsteinntrykk av hvordan Lara Croft kommer til å se ut i sitt neste actioneventyr. Men langt fra alle var imponert, og det kom klager på spillfora og i sosiale medier.

Da spanske Vandal ba om en kommentar til saken fra Crystal Dynamics, sa studioet at det på ingen måte er sikkert at det er slik hun vil se ut i det neste spillet, og kalte det en "unified vision", et begrep de også brukte i X-innlegget der hun opprinnelig ble vist. Studioet sier at de ikke er klare til å vise spillet ennå, men ikke forvent at Lara Croft nødvendigvis ser ut som på bildet.

Er dette gode eller dårlige nyheter, hva synes du?