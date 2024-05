Larian bekrefter at Baldur's Gate III fysisk Deluxe-utgave på PS5 vil begynne å sendes i Europa neste uke

HQ

Gode nyheter for tålmodige fans av fysiske utgaver av Baldur's Gate III. Som mange av dere vil vite, åpnet Larian sent i fjor forhåndsbestillinger for en fysisk Deluxe Edition av det anerkjente Game of the Year for både PC, PS5 og Xbox Series. Mens PC-eksemplarene (som inkluderer en digital Steam-nøkkel og derfor ingen fysisk spillstøtte) allerede har fullført forsendelsen, ble konsollversjonene forsinket for å takle etterspørselen etter spillplater (tre for PS5-versjonen, og fire på Xbox Series). Begge utgavene var planlagt å begynne å sendes mellom april og mai, og nå har vi en oppdatering, om enn en "halvhjertet" seier.

Larian Studios har sendt ut en e-post til de som forhåndsbestilte sin fysiske konsollutgave av Baldur's Gate 3 i den første bølgen, og informerer om at PlayStation 5-versjonen vil begynne å sendes til mottakere i Europa og Oseania fra og med neste uke. De rapporterer også at på grunn av et problem "utenfor deres kontroll" i produksjonen, vil alle forhåndsbestillinger av Xbox-serien og PS5-forhåndsbestillinger i USA bli ekstra forsinket. Selskapet beklager dette og lover å sende disse versjonene til sine territorier så snart som mulig.

Til slutt bekrefter Larian at de vil gi mer informasjon om spillets leveringstider neste uke, så hvis du har ventet på å starte ditt Baldur's Gate III -eventyr til du bokstavelig talt har det i hendene, følg med på meldingene, for tiden er nær.