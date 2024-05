Larian har åpnet et syvende utviklingsstudio

HQ

Det ser ut til at suksessen til Baldur's Gate III har vært nok til at Larian Studios føler seg komfortabel med å åpne et nytt utviklingsstudio. Dette vil være det syvende studioet som utgjør den bredere utvikleren, og dette er basert i Warszawa, Polen og går under navnet Larian Studios Warsaw.

Vi blir fortalt i en pressemelding at dette vil bidra til å styrke Larians eksisterende 24-timers utviklingssyklus, med det å jobbe sammen med de nåværende studioene i Quebec, Dublin, Guildford, Barcelona, Gent og Kuala Lumpur, alt i et forsøk på å bidra til å skape Larians " neste spill".

Om denne beslutningen om å utvide rekkevidden til tross for spillindustriens permitteringskamper, sa Larian-sjef Sven Vincke: "Planen vår for det polske studioet er veldig enkel. Bygge et team som kan jobbe med våre to - veldig ambisiøse - nye RPG-er og nyte fruktene av deres arbeid. Vi er et veldig bottom-up-selskap, så jeg gleder meg til å se hvilke nye ting de vil gi oss. Jeg tror det kommer til å fungere veldig bra."

Larian Studios Warsaw vil bli ledet av Ula Jach, som også har kommentert studioåpningen ved å legge til: "Vi er begeistret for muligheten til å samarbeide med det store talentet og ekspertisen i regionen, spesielt med tanke på Polens sterke rykte som et knutepunkt for RPG- og spillentusiaster."

Larian har ennå ikke avslørt hva de to neste spillene er, men utvikleren har allerede uttalt flere ganger at den tar en pause fra verden av Dungeons & Dragons og Baldur's Gate, så forvent ikke en fjerde tittel i serien fra Larian med det første.