Larian lover en AMA for å rydde opp i AI-bruken på nyåret

Du nevner AI én gang, og plutselig krever alle hodet ditt. Swen Vincke, administrerende direktør i Baldur's Gate III og Divinity produsent Larian Studios har funnet seg selv i varmt vann etter et Bloomberg-intervju som avslørte at teamet angivelig "presser hardt" inn i AI.

Vincke på Twitter / X spesifiserte at teamet bruker AI hos Larian, men erstatter ikke kunstnere. Du kan lese hele debacle her, men det ser ut til at kontroversen fortsatt henger rundt studioet som en dårlig lukt. I et annet innlegg har Vincke igjen bestemt seg for å avklare Larians forhold til AI og bruk av ny teknologi.

"Larians DNA er byrå. Alt vi jobber mot er til fordel for teamene, spillene og spillerne våre. En bedre arbeidsdag og et bedre spill. Våre suksesser kommer fra å gi folk mulighet til å jobbe på sin egen måte og få det beste ut av sine ferdigheter og håndverk, slik at vi kan lage de beste rollespillene vi kan lage," skriver han. "I den sammenhengen ville det være uansvarlig av oss å ikke evaluere ny teknologi. Prosessene våre er imidlertid alltid i utvikling, og der de ikke er effektive eller ikke samsvarer med hvem vi er, vil vi gjøre endringer."

Det vil bli arrangert en AMA der ulike avdelinger viser hvordan ny teknologi vil bli brukt på Divinity og andre fremtidige prosjekter. Dette vil bli avholdt på nyåret, så hold øynene åpne for mer informasjon.