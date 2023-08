Larian planlegger allerede fremtidig DLC for Baldur's Gate III

HQ

Nå som Larians suksess med Baldur's Gate III er mer enn bevist, planlegger studioet ikke bare å fortsette å oppdatere og polere spillet med feilrettinger og ytelsesoppdateringer (og også forberede konsollversjonene). Nei, nå planlegger de å gå enda lenger.

Larians senior produktsjef Tom Butler sier i et intervju med IGN at teamet, i tillegg til å jobbe på disse frontene, vil ta en pause og deretter bestemme seg for hvordan de skal gå videre. "Men for øyeblikket har vi noen seriøse samtaler om det. Vi ønsker å gjøre mer. Vi vet ikke hva ennå. En fremtidig DLC vil absolutt være et velkomment alternativ, ettersom fantasyuniverset i Forgotten Realms og Sword Coast byr på uendelige muligheter.

Den andre store feilrettingsoppdateringen er "rett rundt hjørnet", ifølge Butler, og "inneholder store ytelsesforbedringer, mange nye justeringer og endringer, og påbegynner arbeidet med å innlemme kommentarer i Origins karakterepiloger, blant annet. Mer informasjon kommer snart".

Har du spilt Baldur's Gate III ennå?