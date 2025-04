Larian-sjef Swen Vincke forklarer hvordan moderne videospillforfattere jobber

HQ

Historiefortelling i spill er annerledes enn i andre medier. Med mindre du har laget en visuell roman, der du bare lar spilleren klikke seg gjennom en historie som er skapt av en forfatter, må du ta hensyn til spillerens beslutninger.

I en samtale med GameSpot (via PC Gamer) snakket Swen Vincke fra Larian Studios om hvor mye arbeid som ligger bak det å skape en god videospillhistorie. "Narrativ design, dialogskriving, å sørge for at du har alle permutasjoner dekket, buer over lengre tidsperioder over flere spill, alt dette er forskjellige disipliner, og de krever spesialisering, så du trenger folk som er vant til å gjøre disse tingene," sa han.

Larian har en ganske unik tilnærming når det gjelder hvor mye de lar spilleren rote rundt med historiene sine. "Vi er et selskap som itererer mye og trenger mye historie, for når du spiller spillene våre og bestemmer deg for å gjøre noe, vil du at historien din skal fortsette. Så noen må ha tenkt på dette."

Larian jobber for tiden med to prosjekter, og for å hjelpe til med å bygge opp fortellingene til disse spillene, sier Vincke at de er i ferd med å bygge opp et historiefortellerteam som skal hjelpe forfatterne med å bygge opp fremtidige verdener og fortellinger.