Larian Studios' direktør for publisering lovpriser Dragon Age: The Veilguard

I går publiserte vi vår anmeldelse av Dragon Age: The Veilguard, skrevet av våre danske kolleger, som var svært imponert og sa at Bioware er tilbake i bransjen igjen etter et tøft tiår.

Det ser ut til at tittelen, med noen få unntak, har fått gjennomgående positive anmeldelser, og nå er det på tide at noen som virkelig kan sine rollespill uttaler seg. Spesielt Larian Studios direktør for publisering Michael Douse, som skriver via sosiale medier :

"Jeg har spilt Dragon Age: The Veilguard i fullstendig hemmelighold (bak ryggsekken min på kontoret foran et gigantisk vindu, på kjøkkenet). Fra meg lurer du kanskje på "er dette et spill som er kompatibelt med min erfaring under BG3", så jeg vil takle det fra det perspektivet.

Svaret er ja. Det er for en tung, 9 sesonger lang serie hva en vellaget, karakterdrevet, binge-verdig Netflix-serie er.

Den har en god følelse av fremdrift og fremdrift. Kampsystemet er genialt (for meg er det en blanding av Xenoblade og Hogwarts, noe som er genialt). Det vet når det trenger et fortellende øyeblikk, og det vet når det skal la deg leke med klassen din og utnytte noen av de sterkeste elementene."

Imponerende, men han var faktisk ikke ferdig med rosen, og la senere til :

"Enda viktigere, for meg føles det som det første Dragon Age-spillet som virkelig vet hva det vil være.

Kort sagt, hvis du vil ha litt karakterdrevet tumling med et sterkt kampsystem i et univers du kjenner, elsker eller har hørt om, er det mye bedre enn det gjennomsnittlige actionspillet, og mye mindre tungt enn de gigantiske RPG-ene som til tider kan skremme. Kort sagt, det er gøy!"

Larian Studios ga ut Baldur's Gate III i fjor, som ble kåret til årets spill en rekke steder, så de vet i hvert fall en ting eller to om hvordan et godt rollespill ser ut.

Hva synes du om det? Kommer du til å spille Dragon Age: The Veilguard?