Larian Studios forsvarer Valve: Steams suksess er fortjent

Når det gjelder fornøyde og lojale kunder, er det få selskaper i spillverdenen som kan måle seg med Valve - som til tross for konkurranse fra Epic Games Store, Origin, GOG og Ubisoft Connect, fortsetter Steam å dominere. Men dette har også hatt sin pris, og enkelte beskylder Valve og Steam for å drive monopol. En fersk undersøkelse blant bransjeledere avslørte at mange anser fordelen deres som urettferdig.

Men andre forteller en annen historie, blant dem Larian Studios - som jobbet med Baldur's Gate III. Ifølge Michael Douse, en av lederne i studioet, er hemmeligheten bak suksessen deres enkel. Steam er rett og slett ikke en dårlig tjeneste. På X skrev han :

"Det er nesten som om den ikke leverer en drittjeneste definert av offentlige aksjonærers KPI-er"

Innlegget kom som et svar på nyheten om at 72 % av lederne i spillbransjen mener at Steam driver et monopol. Og Douses ord treffer godt, for den generelle oppfatningen er at Valve tilbyr en stabil og pålitelig tjeneste. Og faktisk behandler brukerne som kunder.

Er du enig i det Douse sier? Og hva er dine personlige tanker om Steam? Bra eller dårlig?