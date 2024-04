Larians neste spill kommer sannsynligvis også til å gå Early Access-veien

HQ

Selv om Baldur's Gate III ble lansert i sin helhet i fjor, kom det til Early Access lenge før det. I løpet av den tiden spillet tilbrakte i sin mer begrensede form, rakk utvikleren Larian å samle inn mange tilbakemeldinger og data fra brukerne for å kunne sikre at det fullstendige spillet ble levert på best mulig måte, og det fungerte tydeligvis.

Når vi nå snakker om fremtiden, har Larians direktør for publisering, Michael Douse, uttalt at deres neste prosjekt sannsynligvis vil gå samme vei og begynne som et Early Access-prosjekt.

I en samtale med GameFile sa Douse: "Dette er den eneste måten å gjøre det på nå, spesielt hvis du tenker på at hele poenget med dette er å skape sosial resonans, å skape en situasjon der du har en konstant dialog med spillerne."

Han fortsetter: "Vårt neste - uansett hva det neste blir - vil sannsynligvis også være i tidlig tilgang. På den måten fjerner du også mye av forutsigbarheten. Når du gir ut et AAA-spill, uansett metode, [hvis] du ikke har tidlig tilgang, satser du stort på at dette er bra og at folk liker det. Med tidlig tilgang får du vite det veldig raskt. Det hjelper deg med å styre det enorme skipet."

Douse legger også til at hvis en utvikler ikke vet hvordan man gjør Early Access, bør man ikke gjøre det, men at det fungerer utmerket hvis man ønsker å designe en "virkelig sterk kjerne i spillet" som man kan bygge rundt.

Når det gjelder hva Larians neste prosjekt blir, vet vi at det ikke blir et Dungeons & Dragons-spill.