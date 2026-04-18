Las Vegas Aces-stjernen A'ja Wilson slår rekorden som den best betalte WNBA-spilleren i historien, den første som tjener over én million dollar

A'ja Wilson, som regnes som den beste spilleren i WNBA og en av de beste kvinnelige basketballspillerne gjennom tidene, har slått en ny rekord: Hun er den best betalte WNBA-spilleren i historien, en av de første som tjener over én million dollar per sesong. Wilson, førstevalget i draften i 2018, har vunnet tre WNBA-titler med Las Vegas Aces (2022, 2023 og 2025), blitt valgt til WNBA MVP fire ganger, sju år i WNBA All-Star og utallige andre individuelle utmerkelser, i tillegg til to OL-gull (2020 og 2024).

Nå som den 30. sesongen av WNBA nærmer seg, som begynner 9. mai, har Wilson signert en ny treårsavtale med Las Vegas Aces: 4,7 millioner dollar med maksimale økninger. Hun går fra å tjene 200 000 dollar i 2025 til 1,4 millioner dollar i 2026, det maksimale som er tillatt i henhold til gjeldende tariffavtale, ifølge EFE.

Lønningene vil øke over hele linjen ettersom WNBAs lønnstak går fra 1,5 millioner dollar i 2025 til 7,5 millioner dollar i 2026, og spillerne vil få 20 % av ligaens inntekter. Rundt 20 spillere vil tjene over én million dollar i året, og noen vil også få en "supermax"-avtale på 1,4 millioner dollar, som Kelsey Mitchell fra Indiana Fever, men Wilson er den eneste med en kontrakt på over ett år.

WNBA-utkastet fant sted denne uken, historisk for Spania med tre spillere (inkludert det tredje og syvende valget). Førstevalget, Azzi Fudd, vil tjene 500 000 dollar denne sesongen i Dallas Wings, mens fjorårets toppvalg, Paige Buecker, tjente 80 000 dollar forrige sesong.

"De siste 30 årene har handlet om å bygge grunnlaget. De neste 30 handler om å skalere spillet og åpne opp for det som er mulig for hele kvinnebasketball og kvinneidrett", sa WNBA-kommissær Cathy Engelbert, som sa at dette er et avgjørende punkt, da hun avslørte fremtidige planer om å inkludere preseason-kamper som skal spilles internasjonalt.