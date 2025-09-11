Las Vegas Falcons skifter navn til Riyadh Falcons og signerer stjernespiller

HQ

Å si at 2025 ikke var snill mot Las Vegas Falcons organisasjonen i Call of Duty League er kanskje en underdrivelse. Laget avsluttet den ordinære sesongen med 35 poeng og en seiersprosent på under 10 %, med forbløffende fattige tre seire og 28 tapte kamper. Det er unødvendig å si at dette ikke kan skje igjen, og det er allerede tatt grep for å sikre at det ikke skjer.

For det første har laget forlatt glitter og glamour i Sin City for i stedet å flytte til Saudi-Arabia for å bli Riyadh Falcons. Det saudiarabisk-eide laget har avslørt endringen og den nye merkevaren, samtidig som de bemerker at de nå er "klare for fremtiden".

På samme måte har den avduket et nytt stjernespekket lag, en liste som til og med har klart å lirke en av verdens beste spillere ut av grepet til Atlanta Faze.

Alec "Arcitys" Sanderson og Amer "Pred" Zulbeari, som fortsatt er med på laget etter at de ble med i fjor, blir Falcons forsterket av Saud "Exnid" Alotai (som også er en tilbakevendende stjerne, selv om han ble benket etter forferdelige lagprestasjoner i begynnelsen av 2025), og Faze's stjernegutt McArthur "Cellium" Jovel.

Tror du dette vil være nok til å snu Falcons og se dem kjempe om trofeer i 2026 Call of Duty League?