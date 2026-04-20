Laureus World Sports Awards: full liste over vinnere, inkludert spesialpriser

Laureus World Sports Awards ble delt ut i Madrid mandag, en av de mest prestisjefylte idrettsprisene i verden, som regnes som idrettens Oscar-utdeling, og som samler idrettsutøvere fra alle grener. Og i år var det to tennisspillere som vant de største prisene: Carlos Alcaraz og Aryna Sabalenka ble kåret til beste idrettsmann og idrettskvinne, mens Paris Saint-Germain fikk prisen for beste lag.

Alcaraz konkurrerte med Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogacar og Jannik Sinner, mens Sabalenka konkurrerte med Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky og Sydney McLaughlin-Levrone.

PSG ble valgt foran det europeiske Ryder Cup-laget, det engelske fotballandslaget for kvinner, det engelske fotballandslaget for kvinner, McLaren Formula 1-teamet og NBA-laget Oklahoma City Thunder.

Her er en liste over nominasjoner, og under listen over hovedvinnere :



Årets idrettsmann: Carlos Alcaraz (tennis, Spania)



Årets idrettskvinne: Aryna Sabalenka (tennis, Hviterussland)



Årets lag: Paris Saint-Germain (fotball, Frankrike)



Årets gjennombrudd: Lando Norris (Formel 1, Storbritannia)



Årets comeback: Rory McIlroy (golf, Storbritannia)



Årets idrettsutøver med funksjonsnedsettelse: Gabriel Araújo (parasvømming, Brasil)



Årets actionidrettsutøver: Chole Kim (snowboard, USA)



Sport for Good Award: Fútbol Más



I tillegg til disse hovedkategoriene ble det også delt ut andre spesialpriser under arrangementet:



Livslang prestasjon: Nadia Comaneci



Idrettslig inspirasjonspris: Toni Kroos



Årets unge idrettsutøver: Lamine Yamal



