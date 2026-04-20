Laureus World Sports Awards: full liste over vinnere, inkludert spesialpriser
Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka og Paris Saint-Germain vant stort under Laureus World Sports Awards.
Laureus World Sports Awards ble delt ut i Madrid mandag, en av de mest prestisjefylte idrettsprisene i verden, som regnes som idrettens Oscar-utdeling, og som samler idrettsutøvere fra alle grener. Og i år var det to tennisspillere som vant de største prisene: Carlos Alcaraz og Aryna Sabalenka ble kåret til beste idrettsmann og idrettskvinne, mens Paris Saint-Germain fikk prisen for beste lag.
Alcaraz konkurrerte med Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogacar og Jannik Sinner, mens Sabalenka konkurrerte med Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky og Sydney McLaughlin-Levrone.
PSG ble valgt foran det europeiske Ryder Cup-laget, det engelske fotballandslaget for kvinner, det engelske fotballandslaget for kvinner, McLaren Formula 1-teamet og NBA-laget Oklahoma City Thunder.
Her er en liste over nominasjoner, og under listen over hovedvinnere :
- Årets idrettsmann: Carlos Alcaraz (tennis, Spania)
- Årets idrettskvinne: Aryna Sabalenka (tennis, Hviterussland)
- Årets lag: Paris Saint-Germain (fotball, Frankrike)
- Årets gjennombrudd: Lando Norris (Formel 1, Storbritannia)
- Årets comeback: Rory McIlroy (golf, Storbritannia)
- Årets idrettsutøver med funksjonsnedsettelse: Gabriel Araújo (parasvømming, Brasil)
- Årets actionidrettsutøver: Chole Kim (snowboard, USA)
- Sport for Good Award: Fútbol Más
I tillegg til disse hovedkategoriene ble det også delt ut andre spesialpriser under arrangementet:
- Livslang prestasjon: Nadia Comaneci
- Idrettslig inspirasjonspris: Toni Kroos
- Årets unge idrettsutøver: Lamine Yamal
Hva synes du om vinnerne av Laureus World Sports Awards 2026?