Lawrence Fishburne ønsker å spille MCUs Professor X

Selv om vi liker å spøke med at Lawrence Fishburne ikke husker sin opptreden i Ant-Man and the Wasp fra 2017, har MCU vært kjent for å ombesette skuespillere og hente dem inn i nye roller med jevne mellomrom, noe som betyr at vi ikke bør le når vi hører at Fishburne ønsker en annen rolle i tegneseriefranchisen. Nærmere bestemt ønsker han å spille Professor X.

Fishburne snakket på et New York Comic Con-panel denne helgen (via EW), og snakket om andre franchiser han kunne tenke seg å bli med i, og spurte publikum hva de ville synes om ham som Professor X. "Jeg vet at de snakker om X-Men nå. Så nå vil jeg ha en av to ting. Det første er: Hva synes dere om Laurence Fishburne som professor X?"

Forslaget ble selvfølgelig møtt med et jubelkor, men vi får se om Marvel lytter. MCU skal gjennomgå noen store endringer etter Avengers: Secret Wars i 2027, og det er derfor mulig at Fishburne kan bli med i miksen.

Skuespilleren snakket også om andre franchiser han kunne tenke seg å bli med i, og de han helst vil holde seg unna. Spesielt Star Wars virket som en stor avvisning for Fishburne. "Jeg har det bra. Jeg ser på alt. Jeg ser på alle Star Wars, jeg er midt i Rebels nå. Jeg har det bra i sofaen med Star Wars. Jeg trenger ikke lyssabel. Jeg trenger ikke - pew pew! - Jeg trenger det ikke."

Fishburne kunne imidlertid tenke seg å gjenta rollen sin i en annen sci-fi-verden. The Matrix kan se ham tilbake igjen hvis en ny film blir laget.