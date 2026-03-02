LCK Cup 2026: Gen.G Esports kronet seierherre etter å ha overvunnet FearX

HQ

Mens mange av regionene bare får en billett til den internasjonale First Stand-turneringen, planlagt til Sao Paulo, Brasil mellom 16. og 22. mars, får den koreanske LCK og den kinesiske LPL to spor hver, på grunn av tidligere tidligere tidligere suksess for begge regionene på en internasjonal scene.

Det er på grunn av dette at mens gårsdagens LCK Cup hadde en klar vinner, vil begge finalistene vises på First Stand Tournament. Så mens Gen.G Esports viste seg å være for mye for FearX, og overvant laget i en 3-0-finale, vil begge troppene representere Korea på det kommende arrangementet.

Finalen var også en ganske kjent affære, ettersom det var en omkamp fra Upper Bracket-finalen, som Gen.G også vant på en overbevisende 3-1-måte.