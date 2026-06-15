LCK- Road -lag til MSI 2026: Hanwha- Life - og T1 skal representere regionen i MSI

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Totalt ble tre regionale « League of Legends »-arrangementer avsluttet i løpet av forrige helg, hvorav ett var det sørkoreanske «Road to MSI». Dette arrangementet er utformet for å avgjøre hvilke to lag som skal representere LCK i Mid-Season Invitational (og hvem som får en billett til Esports World Cup), men det fungerer annerledes enn de fleste andre regionale turneringer rundt om i verden.

I stedet for å bruke en vanlig utslagningsbrakett som fører til en storfinale, er den avgjørende kampen i dette arrangementet et «siste sjanse»-scenario der taperen av «finalen i den øvre braketten» møter vinneren av utslagningsdelen av turneringen for å sikre seg en plass i MSI. I praksis betyr dette at i stedet for at vinneren av finalen i den øvre delen må møte vinneren av finalen i den nedre delen (noe som kunne blitt en reprise av finalen i den øvre delen), går de lagene som fortjener å spille i finalen rett og slett videre til MSI, uavhengig av om en slik kamp finner sted.

Etter at Hanwha Life slo T1 3-1 i finalen i den øvre delen, sikret laget seg den første MSI-plassen og regionens EWC-billett, mens T1 havnet i den nedre delen og måtte slå Gen.G i en spennende kamp som endte 3-2 for å komme tilbake på sporet og bli med Hanwha Life i MSI om noen uker.