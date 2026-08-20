LCKs sommersesong går mot slutten denne helgen – her er de siste kampene

HQ

Vi er faktisk inne i den siste delen av sommersesongene for de ulike regionale « League of Legends-ligaene, ettersom hver turnering begynner å avslutte sin grunnserie for å kunne rette fokuset mot de regionale Play-Ins og Playoffs – alt for å avgjøre hvem som skal representere dem i Worlds 2026, som finner sted til høsten.

Med dette for øye er den kommende helgen faktisk den siste spillhelgen i den ordinære sesongen til « League of Legends Championship Korea», da det skal spilles seks kamper mellom 21. og 23. august. Etter dette vil vi vite seedingen for Play-Ins, samt hvilke lag som går direkte videre til sluttspillet, og hvilke lag som er slått ut og har avsluttet sesongen.

Nedenfor finner du helgens kampprogram.

21. august:



Brion mot FearX kl. 09:00 BST/10:00 CEST



KT Rolster mot T1 kl. 11:00 BST/12:00 CEST



22. august:



Dplus mot Gen.G Esports kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Soopers mot DRX kl. 11:00 BST/12:00 CEST



23. august:



Hanwha Life Esports mot T1 kl. 09:00 BST/10:00 CEST



FearX mot Nongshim RedForce kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Disse kampene kommer i tillegg til en kamp som pågår i skrivende stund mellom Nongshim RedForce og DRX, mens Hanwha Life Esports nylig også beseiret Dplus.