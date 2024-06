LCS går tilbake til et best-av-tre-format for Summer Split

HQ

Riot Games har nettopp avslørt en haug med informasjon med hensyn til den kommende Summer Split for League of Legends Championship Series. Med neste serie med spill som skal starte i midten av juni, blir vi fortalt at Split vil bruke et best-of-three-format igjen, og at dette skjedde "som svar på tilbakemeldinger fra vår lidenskapelige fanbase og profesjonelle spillere."

Best-of-three-returen har også kommet til ettersom LCS nå har færre lag, og med bare åtte lag i konkurranse er det god plass til å bruke formatet uten å kreve dobbeltstrømmer. Hvis dette formatet fungerer bra, vil Riot utforske å bruke det for fremtidige formatbeslutninger i 2025 og utover.

I henhold til Playoffs, blir vi fortalt at dette nå vil inneholde alle lag som starter i vinnerens brakett og deretter kjemper seg gjennom, og unngår eliminering ved å falle til taperens brakett, og med de to beste lagene som tjener første runde byes.

I henhold til tidsplanen for Summer Split, kan du se det nedenfor.