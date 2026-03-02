LCS Lock-In 2026: Lyon overvinner Cloud9 for å ta årets første nordamerikanske turnering

HQ

Det var ikke bare EMEAs LEC Versus-arrangement som ble avsluttet i går, da noen av de andre regionale turneringene også ble avsluttet, inkludert Nord-Amerikas LCS Lock-In 2026. Dette satte mange av de beste LCS-lagene mot andredivisjonslag fra regionen også, alt i et forsøk på å løfte årets første regionale trofé og for å sikre den eneste plassen på den internasjonale First Stand-turneringen for NA også.

Da finalen skjedde i går kveld, vet vi nå at Lyon har kommet ut på toppen etter å ha beseiret Cloud9 i den store finalen på en 3-1 måte. Dette resultatet betyr at Lyon vil dra til Sao Paulo, Brasil mellom 16. og 22. mars som NAs representant i turneringen, alt mens laget nå vil ha et mål på ryggen i sin hjemregion, ettersom alle vil se etter å slå dem av tronen i de kommende LCS-arrangementene.

Det skal sies at det imidlertid ikke var lett for Lyon å tjene denne seieren, da den måtte gå gjennom hele eliminasjonsbraketten i sluttspillet, og slo ut FlyQuest, Team Liquid og Sentinels, alt før de også tok C9s skalp. Imponerende arbeid, faktisk.