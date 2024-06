LCS-mesterskapet arrangeres på YouTube Theatre i Los Angeles

HQ

Riot Games har endelig bekreftet hvor og når League of Legends Championship Series Championship vil bli avholdt. Turneringen, som vil se en vinner for denne nåværende LCS-sesongen kronet og flekker for World Championship (holdt i London i november) utdelt for regionen, vil bli operert i Los Angeles i september.

Når det gjelder spillestedet i tankene, vil det være YouTube Theater som takler oppgaven for hånden. Totalt vil det være rundt 5000 plasser tilgjengelig for arrangementet i løpet av de to live-dagene 6. og 7. september, og billettsalget begynner for alle 28. juni.

YouTube Theater har vært stedet for nok et stort spillarrangement i år, da Summer Game Fest Live kom tilbake til stedet tidligere denne måneden. For å få et glimt av Gamereactors opplevelse på stedet, sjekk ut videoen nedenfor.