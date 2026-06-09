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League of Legends

LCS Vår 2026: De to siste kampene spilles denne helgen, og Lyon ligger best an til å ta tittelen

Mens LEC allerede har avsluttet vårsesongen, gjør LCS det samme denne helgen.

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Noen av de konkurrerende regionene i League of Legends har allerede avsluttet vårsesongen, men det er noen som vil gjøre det kommende helgen. Et slikt eksempel er den nordamerikanske League of Legends Championship Series, som bare har to kamper igjen å spille, med tre lag, og med to billetter til Mid-Season Invitational i London på spill, pluss en billett til Esports World Cup i Paris.

Derfor er du kanskje nysgjerrig på kampoppsettet for helgen som kommer og når kampene skal spilles. I så fall finner du den informasjonen nedenfor.

Finalen i nedre del av tabellen – 13. juni kl. 21:00 BST/22:00 CEST


  • Cloud 9 mot Team Liquid

Storfinale – 14. juni kl. 21:00 BST/22:00 CEST


  • Lyon mot vinneren av C9/Liquid

Vinneren vil sikre seg både en MSI- og en EWC-billett, mens turneringens andreplass kun vil få en MSI-billett, noe som betyr at det er avgjørende å sikre seg en plass i Grand Final for å garantere minst én deltakelse i et internasjonalt arrangement i løpet av sommeren.

Hvem tror du vil komme på topp?

League of Legends

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