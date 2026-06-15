LCS Vår 2026: Lyon slår Team Liquid og sikrer seg plasser i MSI og EWC

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Vårsesongen for konkurranse- League of Legends -verdenen er nå over, ettersom de ulike regionale turneringene og arrangementene rundt om i verden har kommet til en slutt. For det første avsluttet LCS i Nord-Amerika sesongen, med de to siste kampene som ble spilt og hvor favoritten kom ut på topp.

Lyon, som sikret seg plassen i finalen allerede 7. juni, viste seg å være et hakk over konkurrentene da de slo Team Liquid med overbevisende 3-0. Dette resultatet kom etter at Team Liquid også slo ut Cloud9 i finalen i nedre del av tabellen, et resultat som betyr at C9 faktisk går glipp av Mid-Season Invitational, da regionale plasser til arrangementet kun går til lagene som plasserer seg i finalen.

På samme måte har Lyon, på grunn av resultatet av den avgjørende kampen, også sikret seg en plass i Esports World Cup denne sommeren, og slutter seg til de andre regionale vinnerne for øyeblikket, med flere plasser som skal fylles senere.