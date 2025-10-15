League Awards kommer tilbake i slutten av november

HQ

World Championship for League of Legends er godt i gang og vil fortsette å by på intens action i noen uker. Etter at turneringen er avsluttet, blir det imidlertid lavsesong, og vi kan forvente en stor pause til neste sesong starter i 2026.

Heldigvis vil det ikke være alt undergang og dysterhet ettersom League Awards har kunngjort at de kommer tilbake. Dette arrangementet vil se på og vise frem det beste av det beste fra den konkurrerende esport den siste sesongen, og det vil nok en gang være vertskap for Eefje "sjoks" Depoortere og Marc "Caedral" Robert Lamont.

Showet vil skje 28. november, og uten tvil vil hendelsene på World Championship ha en veldig stor innvirkning på hvem som går bort med priser og anerkjennelse.