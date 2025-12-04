League of Legends Championship Pacific vil teste Coach Comms i Split 1

HQ

Når det gjelder konkurranser på League of Legends, har trenerne faktisk ikke lov til å kommunisere med spillerne sine under kampene. Mellom kampene, i picks and bans-fasen og lignende stadier kan trenerne snakke med spillerne sine, men når det gjelder live-spill, er spillerne overlatt til å finne ut av ting på egen hånd.

Dette kan det bli slutt på, ettersom League of Legends Championship Pacific (LCP) skal prøve ut en ny funksjon som heter Coach Comms, som gjør det mulig for trenere å snakke direkte med spillerne sine under direktespill. Den prøves ut på Split 1 i 2026-sesongen, men hvis den viser seg å være en suksess, er det rimelig å anta at den kan komme til andre regionale ligaer eller internasjonale arrangementer.

Når det gjelder hvorfor dette testes, forklarer Riot Games: "Coach Comms er designet for å la trenere kommunisere med spillere i sanntid, noe som muliggjør umiddelbar strategisk respons på situasjoner i spillet. Dette kan forbedre kampforløpet, gjøre det mulig å ta taktiske avgjørelser i rett tid og skape nye engasjementspunkter for fansen som ser på kampen."

Coach Comms er en valgfri funksjon som lagene kan bruke maksimalt tre ganger per kamp, og hver aktivering varer i 45 sekunder. Tanken er at en trener kan komme innom og be om noen strategiske endringer fra et perspektiv som spillerne kanskje ikke kan se, for deretter å overlate spillerne til seg selv igjen.

Riot avslutter med å uttrykke: "LCP-teamet vil evaluere Coach Comms nøye gjennom hele pilotperioden i den ordinære sesongen under Split 1, inkludert lagets bruksmønster, tilbakemeldinger fra spillerne, reaksjoner fra supporterne og driftsstabilitet. Denne evalueringen vil avgjøre om Coach Comms vil bli implementert i større skala i fremtiden. Vi setter pris på interessen og tilbakemeldingene deres mens vi tester denne nye funksjonen."

Synes du Coach Comms er en smart idé?