League of Legends Classic lanseres innen utgangen av juli, og startoppstillingen med de 60 mestrene er bekreftet

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Når live-service-spill blir for store og for gamle, er det ikke uvanlig at utviklerne trykker på en slags «reset-knapp» for å overvinne frykten for å gå glipp av noe (FOMO) og det overveldende inntrykket det nåværende spillet gir nye spillere. Vi så dette for noen år siden da World of Warcraft Classic kom, og nå følger noe lignende etter for League of Legends.

Det kalles « League of Legends Classic», og det er akkurat det navnet tilsier. Det er en mer retro-orientert, nostalgisk opplevelse designet for å gjenspeile det opprinnelige « League of Legends, nærmere bestemt sesong 3 av spillet, som hadde premiere i 2013. Det regnes som en «samling av de største hitene» snarere enn en 1:1-gjenskapelse av en versjon av spillet fra 2013, men den vil tilby en versjon av Summoner’s Rift som veteraner vil kjenne igjen, med 60 lanseringshelter og en mer strømlinjeformet og grunnleggende spillopplevelse, samtidig som den er forbedret med bedre belysning, teksturer, skygger og andre elementer for å gjøre spillopplevelsen klarere.

Ved lanseringen, som vil skje samtidig med oppdatering 26.15 for hovedspillet den 29. juli, vil League Classic tilby én PvP-draftkø, co-op mot AI og tilpassede spill. Det vil være et grunnleggende og engangsbasert progresjonssystem for å låse opp kosmetikk og mer, og Riot Games lover bred støtte for modusen, inkludert nye kosmetikkartikler og sesongkort fremover, samt gradvis inkludering av nye Champions etter hvert.

Riot lanserer også en fellesskapsfunksjon kalt «The Council», der spillerne kan stemme og si sin mening om fremtidige utviklingsbeslutninger for modusen. Vi har fått vite: «Spillets helse og balanse er utviklingsteamets ansvar, men spillerne vil kunne påvirke beslutninger som hvilke Champions som legges til i League Classic neste gang, hvilke skins som lages neste gang for League Classic, og til og med visse endringer i spillmekanikken.» Alle spillere vil ha innflytelse i «The Council», og de som har høyere nivå og bruker mer tid i League Classic, vil få større stemmevekt.

Når det gjelder Champions, er den fullstendige listen over de 60 lanseringskarakterene blitt avslørt, og nedenfor kan du se hvem som vil være tilgjengelige i modusen ved lanseringen.