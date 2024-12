League of Legends dominerer årets ti mest sette eSport-arrangementer

HQ

League of Legends fortsetter å vise seg som verdens mest populære eSport. Uansett hva du mener om spillet eller MOBA generelt, er det tydelig at et massivt publikum elsker Riots 15 år gamle spill.

Ifølge en liste utarbeidet av Esports Insider, League of Legends kom seg til fire av de ti mest sette eSports-turneringene i året. Kanskje overraskende klarte en annen eSport også å ha en rekke arrangementer på listen, og det var nykommeren Mobile Legends: Bang Bang.

MLBB er kanskje ikke like etablert som andre eSport-titler som Counter-Strike eller Dota 2, men det har absolutt et publikum. Valorant- og Counter-Strike 2-arrangementer kom på listen, men de var henholdsvis nummer 10 og nummer 8.

