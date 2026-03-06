League of Legends Esportsjef lover "en hard titt på hvordan First Stand er konstruert"

HQ

Den første internasjonale begivenheten i League of Legends konkurransekalender vil snart finne sted, da First Stand-turneringen bare er noen få dager unna. Med det å samle de beste lagene fra de viktigste regionale ligaene rundt om i verden, vil det være stedet der de beste av de beste møtes, og hvor vi får se hvilke tropper som er verdt å holde øye med på vei videre inn i sesongen.

Men arrangementet har allerede blitt møtt med litt kritikk ettersom turneringen arrangeres på Riot Games Arena i Sao Paulo, Brasil, og ikke på et stort, offentlig utstyrt sted. Fans er noe frustrerte over at den internasjonale turneringen ikke får samme fokus som andre arrangementer på kalenderen, noe som er noe som League of Legends global leder Chris Greeley har kommentert i en uttalelse til Mais Esports.

Greeley lover at Riot Games vil ta "en hard titt på hvordan First Stand er konstruert og hvilken rolle den skal spille i den internasjonale kalenderen." Dette kan imidlertid ikke bety enorme endringer, da Greeley også forklarer at First Stand er strukturert som sådan fordi det fungerer som et sted å teste og utvikle ideer for esport som helhet, samtidig som det også er fleksibelt slik at det lett kan være vertskap hvor som helst rundt om i verden.

Greeleys fulle uttalelse legger til: "Vi har hørt følelsen av at internasjonale konkurranser skal føles større i skala enn våre regionale studioshow, enten det var å være vertskap for First Stand i LoL Park i fjor eller på Riot Games Arena Sao Paulo i år. Den tilbakemeldingen er rettferdig, og det er noe vi tar på alvor.

"Samtidig er noe av hensikten med å arrangere First Stand i våre egne studioer fleksibilitet. Det gir oss muligheten til å eksperimentere med format, planlegging og timing på måter vi ikke kan gjøre på større arenaer som krever lange ledetider og tidlig lock-ins. Denne fleksibiliteten er tilsiktet, og den gir oss rom til å teste, lære og forbedre oss etter hvert som vi utvikler First Stand."

Skulle du ønske at First Stand hadde en større offentlig tilstedeværelse, eller synes du arrangementet fungerer bra som det er?