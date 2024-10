League of Legends Finalen i verdensmesterskapet 2024 er avgjort

HQ

Nå vet vi endelig hvem som skal kjempe om tittelen i den store finalen i 2024 League of Legends World Championship . Etter semifinalene som ble arrangert i helgen, er det bare to lag igjen som kjemper om trofeet og den største delen av premiepotten på 2,225 millioner dollar, med finalen som skal finne sted denne uken 2. november på The O2 Arena i London.

Matchingen vil se Koreas LCK mot Kinas LPL, med førstnevnte representert av den alltid tilstedeværende T1 og sistnevnte ser Bilibili Gaming til stede. Finalen vil være en best-of-five-serie som starter klokken 14:00 GMT / 15:00 CET, og du vil kunne fange handlingen live over her.