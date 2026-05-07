League of Legends Game Changers: Rising kommer tilbake senere i mai

Riot Games har kunngjort at Game Changers: Rising kvinners konkurransedyktige divisjon for League of Legends kommer offisielt tilbake i år for en 2026-sesong som går mellom mai og oktober. Denne versjonen av arrangementet vil inneholde et nytt format, et sluttspill med flere lag på slutten av sesongen, og alt begynner med et kick-off-arrangement som finner sted denne måneden.

Sesongen starter offisielt 29. mai når kick-off-arrangementet finner sted og vil tilby action mellom 29. og 31. mai. Deretter følger flere arrangementer og kamper helt frem til oktober, når sluttspillet starter og de seks kvalifiserte lagene konkurrerer med inviterte lag fra "eksisterende nasjonale inkluderende konkurranser" om trofeet og retten til å bli regnet som mester.

I motsetning til tidligere år får vi også vite at LGC Rising-sendingen vil være åpen for co-streaming, med N.E.O. som lisenspartner for sesongen.

