League of Legends pro Faker forener fans i støtte etter sjokkerende hendelse

HQ

T1s Faker er en av de mest kjente League of Legends -spillerne der ute. Han gjorde seg et navn helt tilbake i 2013, og har eksistert en stund nå, og likevel ser det ut til at presset fremdeles kan komme til ham.

Etter et knusende tap mot Gen.G, så Faker over reprisen av kampen, og så en feil han gjorde, og på det tidspunktet så det ut til at nederlaget var for mye for ham, da han begynte å smelle hodet i en vegg i nærheten før han ble holdt tilbake av lagkameraten sin.

Mens noen har brukt denne muligheten til å gjøre narr av Faker, har League of Legends -samfunnet gjort sitt beste for å forene seg i støtte til spilleren.

Hva synes du om Faker-situasjonen?