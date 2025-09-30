League of Legends Verdensmesterskapet 2025: Her er de bekreftede lagene og når det braker løs

HQ

De forskjellige regionale turneringene rundt om i verden for den konkurrerende League of Legends -scenen er nå i bøkene. Det betyr at vi nå vet hvilke 17 lag som vil være til stede på World Championship i høst, og til og med hvilke lag som innleder med å kjempe i play-in-turneringen.

15 av de deltakende lagene er allerede bekreftet til hovedturneringen, men den siste plassen i turneringens andre fase vil bli fylt av vinneren av play-in. Dette er en stor kamp i år, fordi den regjerende back-to-back-mesteren T1 kjemper for å overleve mot Invictus Gaming, alt den 14. oktober.

Etter at en vinner er kåret, vil de bli med de andre 15 lagene i den sveitsiske fasen, der de bekreftede lagene er følgende :



100 Thieves



Anyone's Legend



Bilibili Gaming



CTBC Flying Oyster



FlyQuest



Fnatic



G2 Esports



Gen.G Esports



Hanwha Life Esports



KT Rolster



Movistar KOI



PSG Talon



Team Secret Whales



Top Esports



Vivo Keyd Stars



Den sveitsiske fasen vil løpe fra 15. oktober til 25. oktober, og den vil deretter bli fulgt av sluttspillbraketten, der bare åtte av lagene vil kvalifisere seg, alt før den store finalen 9. november.