League of Legends 'Worlds 2024-format er blitt avslørt

Verden av League of Legends Esports gjør seg klar til å starte seks uker med voldsomme kamper når regioner rundt om i verden avslutter sine nasjonale mesterskap og lag låser sine plasser på toppen av spillet.

Årets verdensmesterskap finner sted i hele Europa, og vil bestå av 20 lag fordelt på tre ulike etapper: Play-Ins, Swiss og Knockouts.

Mesterskapet starter 25. september, og vil inneholde :



1. og 2. seedede fra PCS og VCS



De 1. seedede fra LLA og CBLoL



De 3. seedede fra LEC og LCS



Disse åtte lagene vil duellere i to Bo3-dobbelte eliminasjonsbraketter, med de to 2-0-lagene og to av 1-1-lagene som går videre til Swiss Stage.

Å møte de vellykkede lagene i den sveitsiske fasen vil være :



1. og 2. frø fra LEC og LCS



De 4 beste LPL-frøene



Gen G pluss de 3 beste (ikke inkludert dem) LCK-frøene, i hovedsak de 4 beste LCK-frøene



Det vil være åtte innledende Bo1-er i sveitsisk basert på seeding, med lag som spiller mot andre med samme rekord som dem i ytterligere runder. Lagene vil, så langt det er mulig, ikke spille omkamper mot dem de allerede har møtt.

3 seire og du er med, 3 tap og du er ute, med avansement og eliminasjonskamper som spilles som Bo3-serier. Totalt åtte lag går videre til utslagsfasen.

Knockout-fasen, som spilles i Paris, er en Bo5-bracket med én eliminasjon, så det er slutt på nye sjanser.

Den store finalen i VM 2024 vil deretter finne sted i O2 Arena i London 2. november.

Hvordan ligger konkurransen an så langt? Allerede kvalifisert har vi Gen G (på grunn av vinneren av MSI 2024); Bilibili Gaming; Flyquest; Fnatic; G2 Esports; GAM Esports; Hawks Gaming; LNG Esports; MAD Lions KOI; Movistar R7; PSG Talon; Team Liquid; Top Esports, og Vikings Esports.

Av disse lagene er Gen G og BLG de jeg skal se på. Det er sant at forsvarende verdensmestere T1 er praktisk talt garantert å kvalifisere seg, men det har vært et skjelvende år for vaktlisten siden deres store seier - selv om de nylig tok førsteplassen på Esports World Cup i LoL.

BLG se fornyet ut - dette er et lag jeg har fulgt en stund og hadde gleden av å se personlig på MSI 2023, men som aldri helt levde opp til det jeg trodde de var i stand til. Selv før Knight ble med (og jeg sier dette som en JDG -supporter når det gjelder LPL) var det en verden, selv om det var usannsynlig, at jeg trodde BLG kunne bryte tittelen fra klørne til det røde og svarte superlaget. Nå med Knight i midtbanen og med ex-RNG jungler Wei som tar over fra Xun, ser dette laget skumlere ut enn noensinne. Ærlig talt, de er sannsynligvis mine favoritter til å ta alt.

Og sist, men ikke minst, er det Gen G. Alltid dominerende (i nyere minne) innenlands, men aldri i stand til å få det gjort internasjonalt, vant de endelig stort på MSI i år. Vinnere av LCK Spring, vinnere av MSI 2024, og høyst sannsynlig vinnere av LCK Summer, som ville sette den gylne generasjonen på sporet av den gylne veien til Worlds 2024. Når det er sagt, ble Gen G lagt ned ganske håndfast på Esports World Cup av LPLs TES, som endte bak Weibo Gaming og nevnte BLG i Summer split, så jeg vil følge nøye med for å se om de kommer tilbake og kjemper.