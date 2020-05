League of Legends-skapernes Valorant lanseres i juni

Du ser på Annonser

Sammenligningene med Counter-Strike og Overwatch var ikke til å komme unna da League of Legends-skaperne hos Riot avduket Valorant, og det viste seg etter hvert at dette passet med kvaliteten også. Majoriteten av de som har fått spille den lukkede betaen de siste månedene har storkost seg, så det er godt å se at alle snart får se hva all denne hypen er for.

Riot Games kan nemlig avsløre at Valorant vil lanseres den 2. juni. Dette betyr selvsagt at betaen må avsluttes også, noe som vil skje den 28. mai. Som kjent vil serverne nullstilles da, så om du har storkost deg med betaen i flerfoldige timer får du dessverre ikke beholde det du har fått når selve spillet lanseres. Slik starter heldigvis alle også relativt likt, og dermed er det bare å glede seg til å se hva fremtiden bringer for det meget lovende gratisspillet.