LeBron James avgjørende for en vaklende Lakers-seier over Phoenix Suns

Los Angeles Lakers overlevde et heroisk comebackforsøk fra Phoenix Suns takket være en avgjørende innsats i siste sekund av LeBron James, som scoret to av tre straffekast med tre sekunder igjen, og deretter blokkerte et trepoengerskudd fra Grayson Allen som kunne ha betydd seier for Suns.

Los Angeles Lakers vant 116-114 og ristet av seg skuffelsen over å ha tapt i NBA-cupens semifinale, og holder seg i toppen av tabellen i Western Conference med 18 seire og sju nederlag. Lakers klarte å score 24 poeng mens de holdt Phoenix tilbake i åtte minutter uten å score, og gikk fra 77-71 bak til en 77-95-ledelse.

Luka Doncic ble lagets toppscorer med 29 poeng, til tross for at han bommet på 12 av sine 14 trepoengsforsøk; LeBron James 26 og Deandre Ayton 20 poeng.