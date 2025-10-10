LeBron James går glipp av sesongstarten på grunn av isjias for første gang på 23 år

HQ

To dager etter spøken om hans "andre avgjørelse", da alle trodde han skulle pensjonere seg, men i stedet var det en drinkreklame, har LeBron James blitt dømt ute i fire uker, og vil gå glipp av starten på NBA-sesongen for første gang i karrieren. Den 40 år gamle spilleren har isjias.

Fansen var allerede skeptiske fordi James gikk glipp av pre-season kampene, inkludert nederlagene mot Golden State Warriors og Phoenix Suns. Nå er det blitt rapportert at James, som lider av isjias, smerter på isjiasnerven fra korsryggen, og derfor vil være ute i tre eller fire uker.

Han vil gå glipp av sesongåpningen, som for Lakers starter med en hjemmekamp mot Golden State Warriors onsdag 22. oktober. Dette blir første gang LeBron James går glipp av sesongstarten i karrieren, nå som han er i ferd med å starte sin 23. sesong, den første NBA-spilleren som har spilt i 23 sesonger.