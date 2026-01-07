LeBron James overpresterer, men innrømmer at alder har betydning: "Se på fødselsattesten min: 30. desember 1984"

HQ

LeBron James og Luka Doncic leverte to fantastiske prestasjoner under seieren mot New Orleans Pelicans 111-103, og leverte 30 poeng hver. Lakers korrigerer kursen etter en rekke tilbakeslag i juleperioden, inkludert et nederlag samme dag som James fylte 41 år, 30. desember.

For, tro det eller ei, LeBron James er allerede 41 år, og har et snitt som er langt høyere enn det som er vanlig for de få spillerne som fortsatt er aktive i hans alder. For øyeblikket gjør han i gjennomsnitt 21,7 poeng, 6,8 assists og 5,4 returer per kamp, med den ekstra nyansen at en del av de synkende tallene ikke skyldes ham, men ankomsten av Luka Doncic til laget, som forventes å være den fremtidige stjernen i franchisen.

LeBron James spilte 33 minutter mot Pelicans, og har scoret 30, 26 og 31 i sine tre siste NBA-kamper. Men det betyr ikke at James ikke føler alderen, og han forklarte det tydelig under et intervju etter kampen, da han ble spurt om han fortsatt ville spille kamper på rad denne sesongen: "Jeg er 41 år gammel. Hver back-to-back resten av sesongen er TBD. Jeg har flest minutter i NBA-historien. Bank det nå. Hva er det vi snakker om? Se på fødselsattesten min: 30. desember 1984, 16:39. Det var da jeg ble født", sa James og lo (via News18).