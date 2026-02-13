LeBron James skriver historie med en trippel-double som 41-åring, men sier farvel til MVP- og All-NBA-priser

HQ

I en viktig seier for Los Angeles Lakers, som slo Dallas Mavericks 124-104, skrev LeBron James seg inn i historien igjen da han ble den eldste spilleren i NBA-historien til å ta en trippeldouble. Han scoret 28 poeng, 12 assists og 10 returer, hans første triple double på de 36 kampene han har spilt denne sesongen (han har gått glipp av 18).

James fylte 41 år i desember i fjor, og fortsetter å prestere på et høyt nivå i Lakers, men spiller ikke like regelmessig som før, noe som betyr at han ikke vil kunne aspirere til noen individuelle trofeer, ettersom han ikke vil kunne oppfylle kriteriet om å spille minst 62 av de 82 ordinære kampene i en NBA-sesong, en regel som ble innført i 2023.

For første gang på 21 år vil LeBron James ikke være en kandidat til MVP- og All-NBA-prisene. Han ble heller ikke valgt som startspiller i All-Star-kampen som spilles på søndag, men ble senere valgt som reservespiller.

Etter en rekke ujevne resultater har Los Angeles Lakers falt til femteplass i Western Conference, med 33 seire og 21 tap.