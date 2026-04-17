LeBron James "tar det ikke for gitt" å spille med sønnen sin, nå som de nærmer seg nok en første i NBA-historien

Los Angeles Lakers spiller med hjemmebanefordel i sluttspillet mot Houston Rockets, som starter natt til lørdag (søndag i europeisk tid), og det er ventet at LeBron og Bronny James vil spille sammen, noe som gjør det til en annen første gang i NBA-historien: første gang en far og en sønn spiller sammen i NBA-sluttspillet.

Til tross for at Bronny James debuterte for Lakers i begynnelsen av forrige sesong, i slutten av 2024, er det først i det siste at trener JJ Reddick har stolt mer på 21-åringen, som frem til nå har spilt mer regelmessig i G-League. LeBron James Jr. har spilt 13 minutter eller mer i sju av de siste ti kampene med Lakers, med et gjennomsnitt på 19 minutter i løpet av de siste fire, og Reddick bekreftet at han vil bruke alle friske spillere som er tilgjengelige, og sa spesielt at Bronny har forbedret seg mye defensivt.

LeBron James, 41 år gammel, er stolt av sønnen sin: "Hvert øyeblikk vi får muligheten til å spille sammen, er noe jeg aldri tar for gitt" sa LeBron (via AP/NBA.com), og berømmet hvor mye han har forbedret seg til tross for tidlig kritikk om "nepotisme".

"Å være på gulvet med ham etter sesongen, den ordinære sesongen, treningsleiren, treningene, det er det beste som noen gang har skjedd meg i karrieren, over alt jeg har oppnådd. Det faktum at han har satt seg selv i posisjon til å få nummeret sitt ropt opp i en kamp etter sesongen er ganske bemerkelsesverdig og ganske kult, med tanke på omstendighetene han har vært gjennom de siste par årene. Han har fortjent det. Han fortjener det. Han kommer til å være klar."

Los Angeles Lakers' første sluttspillkamp mot Houston Rockets spilles søndag 19. april kl. 02:30 CEST, 01:30 BST.