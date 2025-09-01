LEC 2025 Summer Playoffs-bracket er låst
Turneringen starter senere denne uken og vil til slutt avgjøre de tre EMEA-lagene som drar til Worlds 2025.
Denne uken vil markere begynnelsen på slutten av den konkurransedyktige LEC-sesongen 2025. Sommersesongen vil begynne å avslutte på grunn av sluttspillarrangementet, som vil se de åtte gjenværende beste lagene konkurrere om en del av en heftig premiepott, men enda viktigere en av tre Worlds 2025-spilleautomater.
Som det ser ut nå, har fire lag blitt seedet i den øvre braketten, og fire i den nedre braketten, og når det gjelder hvordan åpningskampene er arrangert, kan du se disse nedenfor.
- KOI vs. Fnatic
- G2 Esports vs. Karmine Corp
- GiantX vs. Team BDS
- Team Heretics vs. Team Vitality
For å se hvordan hele braketten er ordnet, se grafikken nedenfor.
Ellers vil de tre Worlds -plassene gå til vinneren, nummer to og det tredje plasserte laget, når disse er bestemt før slutten av måneden, med Worlds satt til å følge mellom 14. oktober og 9. november.