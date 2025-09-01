Gamereactor

esports
League of Legends

LEC 2025 Summer Playoffs-bracket er låst

Turneringen starter senere denne uken og vil til slutt avgjøre de tre EMEA-lagene som drar til Worlds 2025.

HQ

Denne uken vil markere begynnelsen på slutten av den konkurransedyktige LEC-sesongen 2025. Sommersesongen vil begynne å avslutte på grunn av sluttspillarrangementet, som vil se de åtte gjenværende beste lagene konkurrere om en del av en heftig premiepott, men enda viktigere en av tre Worlds 2025-spilleautomater.

Som det ser ut nå, har fire lag blitt seedet i den øvre braketten, og fire i den nedre braketten, og når det gjelder hvordan åpningskampene er arrangert, kan du se disse nedenfor.


  • KOI vs. Fnatic

  • G2 Esports vs. Karmine Corp

  • GiantX vs. Team BDS

  • Team Heretics vs. Team Vitality

For å se hvordan hele braketten er ordnet, se grafikken nedenfor.

League of Legends

Ellers vil de tre Worlds -plassene gå til vinneren, nummer to og det tredje plasserte laget, når disse er bestemt før slutten av måneden, med Worlds satt til å følge mellom 14. oktober og 9. november.

