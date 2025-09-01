LEC 2025 Summer Playoffs-bracket er låst

HQ

Denne uken vil markere begynnelsen på slutten av den konkurransedyktige LEC-sesongen 2025. Sommersesongen vil begynne å avslutte på grunn av sluttspillarrangementet, som vil se de åtte gjenværende beste lagene konkurrere om en del av en heftig premiepott, men enda viktigere en av tre Worlds 2025-spilleautomater.

Som det ser ut nå, har fire lag blitt seedet i den øvre braketten, og fire i den nedre braketten, og når det gjelder hvordan åpningskampene er arrangert, kan du se disse nedenfor.



KOI vs. Fnatic



G2 Esports vs. Karmine Corp



GiantX vs. Team BDS



Team Heretics vs. Team Vitality



For å se hvordan hele braketten er ordnet, se grafikken nedenfor.

Ellers vil de tre Worlds -plassene gå til vinneren, nummer to og det tredje plasserte laget, når disse er bestemt før slutten av måneden, med Worlds satt til å følge mellom 14. oktober og 9. november.