LEC går over til et tredelt format i 2025

Riot Games LEC vil gjøre en rekke endringer på League of Legends EMEA Championship for sesongen 2025. Vi kan forvente at ligaen vil gå bort fra sitt todelte oppsett og i stedet gå over til et tredelt format, der hver splitt vil bruke et nytt format med Winter sesongen med en Fearless Draft og Spring og Summer sesongene rettet mot best-of-three.

Hver av de tre splittene vil være ute etter å krone en egen mester og gi en inngangsport til internasjonal turneringskvalifisering, med den siste Summer sesongen med en LEC Roadshow igjen som vil ta handlingen ut og rundt på kontinentet.

I henhold til ytterligere endringer vil LEC fjerne Championship Points og Season Finals alt i et forsøk på å tilby høyere innsatser på en splitt-for-splitt-basis.

Riot LEC planlegger også å bringe LEC til flere fans med veikamper i løpet av sesongen Spring hvor det vil bli avholdt 1-2 lokale arrangementer. Nærmere detaljer om dette vil bli offentliggjort etter hvert.

Til slutt lover Riot at LEC-sesongen 2025 vil se action som holdes på live patcher fremover, men Playoffs vil bruke en eldre patch for å beholde konkurransedyktig integritet.

Når det gjelder når LEC kommer tilbake, vil den første kampen være 18. januar.