LEC inngår treårig sponsoravtale med Euronics Group

League of Legends EMEA Championship's 2025-sesong avsluttes denne helgen, da Summer Finals avsluttes de kommende dagene med action som holdes personlig i Madrid. I den forbindelse, og med fire lag igjen i kampen om tittelen, har Riot Games avslørt en ny partnerskapsavtale for den regionale ligaen.

Euronics Group har nå blitt utnevnt til offisiell elektronikkpartner for LEC, i en avtale som minst vil strekke seg over de neste tre årene. Den starter på Summer Finals og vil deretter komme tilbake i de kommende sesongene, hvor vi kan se frem til "enda flere esportsopplevelser i verdensklasse i hele regionen."

Som en del av avtalen kan vi forvente en gamified HUB fylt med LEC-innhold og eksklusive premier, pluss forskjellige andre grasrotaktiveringer og samfunnsforankrede elementer også.

Riots direktør for kommersielle partnerskap og forretningsutvikling, Charlie Allen, forklarer: "Euronics' reise gjennom både e-sport og tradisjonell sport fremhever deres forpliktelse til å komme i kontakt med nye generasjoner av fans. Deres engasjement for lokalsamfunnene, der kundene står i sentrum, gjenspeiler våre egne prioriteringer om å tjene spillerne og bygge langsiktig. Sammen ønsker vi å skape og gjennomføre aktiviteter som ikke bare lyser opp sommerfinalhelgene våre, men som også har en varig innvirkning på lokalsamfunnene i hele regionen i løpet av sesongen."

Hvem tror du kommer til å gå til topps i LEC Summer Finals denne helgen?