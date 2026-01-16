LEC skal være vertskap for fem Roadtrips i 2026

HQ

LEC er nesten tilbake. Den fremste EMEA League of Legends -divisjonen starter i morgen med sesongen Versus, et arrangement som vil skape presedens for den første av totalt fem Roadtrips som er planlagt for den kommende sesongen.

Som bekreftet av Riot Games, kan vi forvente mange turer rundt om i Europa for å vise frem det beste som konkurransedyktige League of Legends har å by på. Dette begynner med LEC Versus Finals mellom 27. februar og 1. mars på Olimpic Arena i Badalona i Spania, men vil deretter bli etterfulgt av alternativer som arrangeres av organisasjonene Karmine Corp og Movistar KOI.

Begge arrangerer Spring og Summer Roadtrip, der Movistar KOI holder seg til sine spanske røtter og tilbyr et Spring -arrangement mellom 8. og 10. mai på Madrid Arena i den spanske hovedstaden, før Summer -arrangementet mellom 4. og 6. september på samme sted. Karmine Corp benytter seg av sine franske røtter og tilbyr et Spring -arrangement på Les Arenes i Évry-Courcouronnes like utenfor Paris mellom 24. og 26. april. Alternativet Summer er ennå ikke bekreftet, men en rimelig gjetning er at det også vil finne sted i Frankrike.

Til slutt vil Summer Finals også ta veien. Vi har ikke fast informasjon om dette heller, men Riot lover "utsolgte folkemengder, tordnende støtte og en sjanse til å oppleve det aller beste av LoL EMEA-esports."

Kommer du til å delta på noen av LEC Roadtrips i 2026?