LEC Spring 2026: Etter fem uker har tre lag sikret seg sluttspillbilletter

Det er bare to uker igjen av den ordinære sesongen i LEC Spring 2026, med neste serie som starter 2. mai. Med dette som utgangspunkt tegner det seg raskt et bilde av sluttspillet og hva vi kan forvente av de forskjellige lagene og organisasjonene som vil være til stede.

Så langt har tre lag allerede sikret seg billett til sluttspillet etter en sterk start på den ordinære sesongen. Med 6-0 er Karmine Corp videre, og det samme er både Team Vitality og Natus Vincere, som har henholdsvis 6-1 og 6-2.

Interessant nok har ingen lag blitt slått ut ennå, ettersom matematisk til og med 0-7 Shifters fortsatt har en vei til å sikre seg en sluttspillplass, selv om oddsen er veldig mye mot dem. Den kommende runden denne helgen vil avgjøre mange av de siste sluttspillplassene, som om Shifters og Team Heretics taper en av sine to kamper, vil de bli eliminert fra strid, og etterlater bare fem lag som kjemper om tre andre sluttspillplasser.

På samme måte har noen lag god tid til å få orden på sakene sine, ettersom G2 Esports fortsatt har fire kamper igjen å spille, noe som setter dem i et komfortabelt sted å kontrollere sin egen skjebne. SK Gaming og Fnatic, på den annen side, må vinne sine siste kamper også denne helgen, ellers blir de også eliminert fra sluttspillet.

Når det gjelder ukens kampprogram, kan du se disse nedenfor.

Lørdag 2. mai:



Fnatic vs. Team Heretics



Team Vitality vs. SK Gaming



Søndag 3. mai:



Team Heretics vs. Shifters



G2 Esports vs. Natus Vincere



Mandag 4. mai: